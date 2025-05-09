Pervin Buldan: Hepimize hayırlı olsun

PKK 12. Kongresi, 5-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdiğini açıkladı.

PKK kongrenin sonuçlarını, alınan kararlara ilişkin geniş ve ayrıntılı bilgi ve belgelerin yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.

"HEPİMİZE HAYIRLI OLSUN"

DEM Parti Van Milletvekili ve İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, Habertürk'e yaptığı açıklamada, "Asıl şimdi barışın mihenk taşları döşenecek. Hepimize hayırlı olsun. Sırrı başkanımın görmesini çok arzu ederdim" dedi.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, sabah saatlerinde gündeme ilişkin yaptığı açıklamada PKK'nin kongresini topladığını duyurmasının an meselesi olduğunu bildirmişti. Silahların tümden devre dışı bırakılması için siyasete büyük sorumluluk düştüğünü kaydeden Doğan, "Biz DEM Parti olarak yineliyoruz, demokratik bir Türkiye için hazırız. Üzerimize düşen tüm sorumluluğu cesaretle kararlılıkla yapmaya hazırız" ifadelerini kullanmıştı.