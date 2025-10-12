Pervin Buldan'ın "İmralı’ya Komisyon’dan 5 kişi gidebilir" açıklamasına CHP'den yanıt

DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan, önümüzdeki haftalarda 5 kişiden oluşan Komisyon heyetinin İmralı Adası’nda PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmesinin beklendiğini açıkladı. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, konuya ilişkin bir anlaşmanın söz konusu olmadığını ifade etti.

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, sürece ilişkin Medya Haber TV’de değerlendirmelerde bulundu.

İmralı’ya gitmesi beklenen Komisyon heyetine dair açıklamalarda bulunan Buldan, "Grubu bulunan partilerin temsilcilerinden oluşan 5 kişilik heyetin gitmesi planlanıyor. Bize verilen bilgi bu şekilde. Meclis’te grubu bulunmayan partiler de var, bunlar Komisyonun içinde de yer alıyor. Ancak onlardan gitmek isteyen var mı? Bu konuda bir bilgi yok" dedi.

Buldan, şöyle devam etti: "Ama 5 siyasi partinin grup temsilcileri olduğu için onlardan mutlaka birer kişi gider, grubu bulunmayanlar gider mi gitmez mi? Bu konuda net bir şey olmadığını belirtmek isterim. Sayın Numan Kurtulmuş’un adaya gitme ihtimali yok. Böyle bir şey gündem olmadı. Sayın Öcalan da bunu ifade etmedi. Sadece Komisyon üyelerinden oluşan 5 kişilik bir heyetin gitmesi planlanıyor."

CHP'DEN YANIT

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan'ın açıklamalarına ilişkin konuştu.

ANKA'ya yaptığı açıklamada Emir, "Komisyonun İmralı’ya gitmesi ile ilgili herhangi bir gündem oluşmamıştır. Herhangi bir anlaşma veya tartışma söz konusu değildir" dedi.

Emir, şunları söyledi: "Daha öncesindeki Komisyon toplantılarımızda veya Komisyon toplantılarına hazırlık olmak üzere Sayın Meclis Başkanı'nın başkanlığında Grup Başkanvekilleri olarak yaptığımız toplantıların hiçbirinde İmralı’ya gidiş gündem yapılmadı. Bu konuyla ilgili olarak Meclis Başkanı herhangi bir görüş alma ihtiyacına girmedi. Komisyonun gündeminde İmralı’ya gitmek yoktur. Ve böyle bir tartışma olmamıştır. Böyle bir anlaşma hiçbir şekilde söz konusu değildir."