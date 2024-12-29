Pervin Buldan: Kısa bir süre sonra tekrar İmralı'ya gideceğiz

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüştü. Dün gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.

Öcalan açıklamasında, "Pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım" dedi.

Görüşmeye ilişkin ANKA'ya değerlendirmelerde bulunan DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, "Yılbaşı ertesi siyasi partilerden randevu talep edeceğiz" dedi.

Buldan, "Biz görüşmelerimizi gerçekleştirdikten sonra muhtemelen kısa bir süre sonra tekrar İmralı'ya gideceğiz" ifadelerini kullandı.

ABDULLAH ÖCALAN'IN MESAJI

Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Buldan ve Önder'in yazılı açıklamasında Abdullah Öcalan'ın açıklamalarına yer verildi.

Abdullah Öcalan, açıklamasında, "Sayın Bahçeli’nin ve Sayın Erdoğan’ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim" dedi.

Öcalan, "Heyet bu yaklaşımımı gerek devletle gerekse siyasi çevrelerle paylaşacaktır. Bunlar ışığında gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım" ifadelerini kullandı.