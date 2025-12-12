Pervin Buldan konuştu, Bahçeli "Her cümlesine imzamı atıyorum" dedi

Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'un yer aldığı DEM Parti İmralı heyeti, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.

Heyet, saat 14.05'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret için TBMM'deki makamına gitti. Bahçeli ve MHP'li kurmaylar, DEM Partili yetkilileri kapıda karşıladı.

Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından kısa bir açıklama yapıldı.

Süreçte yeni bir aşamaya geçildiğini ve yasal adımlara ihtiyaç olduğunu belirten Pervin Buldan şunları söyledi:

"Çok verimli bir görüşme geçirdik. Sürecin geldiği aşamaları ve bundan sonra yapılması gerekenler hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Çok değerli bir görüşme oldu. Sürecin geldiği aşama itibariyle yeni bir zeminde ilerlemek gerektiğini düşünüyorum. İkinci aşamada yasal ve hukuki zemine ihtiyaç var. Yasal düzenlemelere ihtiyaç var. Bu yasal düzenleme bir barış yasası olmalıdır. Hem komisyonun hem siyasi partilerin yapacağı çalışmalar bu düzeyde önemli olacaktır. Yasaya dahil beklentimizi ve kendilerinin katkılarını istedik. Sayın Bahçeli'nin sürece çok kıymetli katkıları oldu, bundan sonra da olacağına inanıyoruz."