Pervin Buldan, Öcalan ile görüşmenin detaylarını anlattı

PKK lideri Abdullah Öcalan ile cumartesi günü İmralı Cezaevi'nde görüşen DEM Parti Milletvekili Pervin Buldan, görüşmeye ve bundan sonraki sürece dair konuştu.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan Buldan, yılbaşından sonra Meclis'teki bütün partilerden rendevu talep edeceklerini ve sürece katkı sunmalarını isteyeceklerini söyledi.

Buldan; heyette yer alan Sırrı Süreyya Önder'in yanı sıra Ahmet Türk ile birlikte Meclis'te temsil eden partileri ziyaret edeceklerini söyledi.

Pervin Buldan, bir sonraki görüşme tarihinin henüz belli olmadığını, ancak parti ziyaretlerinin ardından kısa sürece gerçekleşebileceğini ifade etti.

Saymaz'ın soruları ve Buldan'ın verdiği cevaplar şöyle:

Öcalan, sürece dair “Hazırım” dedi. Burada bir şart yok mu? “Şu koşullar sağlanırsa ben rolümü yerine getirebilirim” demedi mi?

O kadar açmadı. Muhtemelen bir daha görüşmede belki bunlara değinir.

Dolayısıyla bir sonraki görüşmede bu aşamaya geçilebilir, öyle mi?

Geçilebilir. Daha detaylı görüşülür, konuşulur.

Bu sürecin muhatabı kim? Biri Öcalan. Karşısında kim var?

Cumhur İttifakı diyelim. Cumhurbaşkanı’nın ve Devlet Bahçeli’nin başlattığı bir dönem olarak adlandırsak sanki daha iyi olur.

Yeni bir süreç diyebiliriz o halde.

Evet, öyle diyebiliriz.

Öcalan ne hissediyor, ne düşünüyor?

Moralli, güçlü, heyecanlı. Bunlar bile aslında önemli ipuçları.

DEM Parti’ye ve örgütüne bir mesaj verdi mi?

Şu an yok.

PKK’ya siyah bırakma çağrısı yaptı mı sizin aracılığınızla?

Yok, hayır. Bu konuda bir şey söylenmedi bize. Bu görüşmede öyle birşey olmadı.

Pervin Buldan, ziyaretin ardından kamuoyuyla paylaşılan yazılı açıklamanın devlet yetkilileri ile birlikte kaleme alındığına yönelik iddiayı da yalanladı ve metni Sırrı Süreyya Önder ile birlikte yazdıklarını söyledi.