Pervin Buldan, Sincan Cezaevi'nde tutuklu bulunan kadın siyasetçileri ziyaret etti

İmralı heyetinde de yer alan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Milletvekili Pervin Buldan, Sincan Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan DTK Eş Başkanı Leyla Güven ve diğer kadın siyasetçileri ziyaret etti.

DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre görüşmede, Buldan İmralı’da PKK lideri Abdullah Öcalan ile yapılan son ziyaret hakkında bilgi verdi.

Sürecin değerlendirildiği görüşmede, tutuklu kadın siyasetçilerin önerilerinin alındı da belirtildi.

Leyla Güven, Sincan’da tutuklu bulunan tüm kadın siyasetçilerin Öcalan’ın geliştireceği çözüm perspektifinin arkasında olduğunu ve 'çözüm iradesine' sahip çıkacaklarını ifade etti.