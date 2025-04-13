Pervin Buldan: Sürecin birkaç ay içinde tamamlanması öngörülüyor

DEM Parti Van Milletvekili ve İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen konferansta konuştu.

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın silah bırakma ve fesih çağrısı yaptığı yeni süreç hakkında konuşan Buldan, "Adalet Bakanı ziyaret edilecek, bir görüşmemiz olacak. Ardından muhtemelen İmralı Adası’nda sayın Öcalan ile bir görüşme daha yapacağız. Bu sürecin birkaç ay içinde tamamlanması öngörülüyor, yani haziran sonuna kadar sürecin tamamıyla başarıya ulaşması bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Rudaw'ın aktardığına göre Buldan, şöyle devam etti: "Bu sayın Öcalan açısından da devlet yetkilileri açısından da böyle. Dolayısıyla yapılan görüşmelerin ve çalışmaların Avrupa’nın tüm ülkelerinde buna verilen desteğin büyük katkısı olacaktır. Her ülkenin kendi açısından yapacağı birçok iş vardır. Çünkü biz biliyoruz ki atılacak olan her adım, sayın Öcalan’ın fiziki özgürlüğüne giden yoldur aynı zamanda. Tüm bunlarla birlikte, Avrupa ülkelerinden de beklentilerimiz çoktur. Verilecek destek kıymetlidir, barışa katkı sağlar. Çünkü Türkiye’de Kürt halkı ve Türk halkının ortak yaşayacağı bir zemin yaratılıyor. Barışın kaybedeni olmayacağını hepimiz biliyoruz ama barışın kazananı herkes olacaktır."

"SÜRECİ BAŞARIYA ULAŞTIRMAK HEPİMİZİN ELİNDE"

"2015’te üç yıl bu süreç devam etti. Bu üç yıl büyük bir kazanımdı" diyen Buldan, "Çünkü bu üç yıl içinde hiç kimse hayatını kaybetmedi, anneler ağlamadı, kimse gözyaşı dökmedi, gencecik fidanlar toprağın altına girmedi. Ama ne zaman ki ara verildi, yeniden çatışmalı süreç başladı, ölümler oldu, çocuklarımız öldü, yakınlarımız öldü, insanlar toprağın altına girdi. Bu süreci başarıya ulaştırmak hepimizin elinde. Söylemlerimizle, yapacağımız etkinliklerle, kampanyalarla sürece destek vermekle hepimiz süreçte destek sunabiliriz" ifadelerini kullandı.

"ÖCALAN'IN ARKASINDAYIZ"

Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmelerden de bahseden Buldan, "Narin cinayeti iki görüşmede de gündem oldu. Demokratik toplumun çocuk cinayetleri başta olmak üzere kadın katliamlarının önüne geçeceğinin vurgusunu önemle yaptı. Bu tür zihniyetlerle savaşılması gerektiğini söyledi. Asıl savaşılması gerekenin, çocuk katliamlarını işleyen, kadın cinayetlerini işleyen zihniyetlerle yapılması gerektiğini belirtti. Bunu da demokratik toplumculukla bu zihniyeti ortadan kaldırabileceğimizi ve bizlerin de bu konuda hızlıca çalışma yapmamız gerektiğini söyler. Bütün bunları, Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı ile tüm kamuoyuna ifade eder" diye konuştu.

Buldan, "Kısacası hepimiz umutluyuz, hepimiz barışa daha yakınız. Sayın Öcalan diyor ki, ‘Ben barış konusunda, barışı geliştirecek bir kudrete, iradeye sahibim.’ Dolayısıyla biz de sayın Öcalan’ın arkasındayız, ya barış ya barış diyoruz" ifadelerini kullandı.

HEYET, ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

DEM Parti İmralı Heyeti Üyeleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, 10 Nisan Perşembe günü Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü.

DEM Parti, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve heyetiyle yaptığımız görüşme, son derece olumlu, yapıcı, verimli ve geleceğe dair umut verici bir atmosferde gerçekleşti. Süreçte gelinen noktanın önemi teyit edildi ve karşılıklı olarak bundan sonraki aşamalar değerlendirildi. Şiddet ve çatışmanın olmadığı, demokratik ve siyasal alanın güçleneceği bir dönemin ülkemiz, yurttaşlarımız ve bölgemiz için hayati önemde olduğu ifade edildi" denilmişti.