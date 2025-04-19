Pervin Buldan, "Üzülenleri de unutmayacağız sevinenleri de" yazdığı paylaşımını sildi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Milletvekili ve İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan, yoğun bakımdaki tedavisi süren Sırrı Süreyya Önder'e ilişkin bir paylaşım yaptı.

Buldan, "Üzülenleri de unutmayacağız, sevinenleri de. Uyanınca hepsini anlatacağım sana" dedi.

Buldan daha sonra paylaşımını sildi.

Buldan'ın paylaşımı şu şekildeydi:

Salı günü akşam saatlerinde ciddi bir rahatsızlık geçiren ve 12 saatlik ciddi bir ameliyat olan Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.