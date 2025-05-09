Pervin Buldan yanıtladı: Abdullah Öcalan kongreyle iletişim kurdu mu?

PKK 12. Kongresi, 5-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdiğini açıkladı. PKK kongrenin sonuçlarını, alınan kararlara ilişkin geniş ve ayrıntılı bilgi ve belgelerin yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.

DEM Parti Van Milletvekili ve İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, kongreye ilişkin Mezopotamya Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu.

Tarihi bir dönemden geçtiklerini kaydeden Pervin Buldan, "PKK’nin kongreyi toplama tarihini herkesin dört gözle beklediğini biliyoruz. Türkiye’ye barışın gelmesi için Türkiye’ye demokrasinin yerleşmesi için bu kongreye ihtiyaç vardı. Sayın Öcalan ile yaptığımız her görüşmede, bunun tarihsel önemini ve Türkiye’ye getireceği barış sürecini desteklemesi açısından önemli bulduğunu söylüyordu. Buna ihtiyaç olduğunu söylüyordu" dedi.

"MUHTEMELEN TEKNİK BİR İLETİŞİM SAĞLANMIŞTIR"

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın kongreye katılıp katılmadığına dair Pervin Buldan şunları kaydetti:

"Muhtemelen teknik bir iletişim sağlanmıştır. Çok ayrıntıya girmek istemiyorum. Çünkü bizi daha uzun bir yol bekliyor. Yapacağımız açıklamaların dikkatli yapılması gerektiğini düşünüyorum. Sürece zarar vermemesi gerektiğini düşünüyorum. O yüzden bu süreç tamamıyla başarıya ulaşana kadar bizler sözümüzü kurarken dikkat etmek zorundayız. Yapılan açıklamalara da dikkat ettiğimizde, muhtemeldir ki önümüzdeki günlerde daha ayrıntılı bir açıklama yapılacak. Kongre toplandı ama tam detaylı bir açıklama olmamasıyla birlikte önümüzdeki günlerde detaylı bir açıklama bekliyoruz. Fakat bu bile başlı başına önemli bir açıklama. Dolayısıyla özellikle Sırrı Süreyya Önder’i anmadan geçemeyeceğim. Keşke görseydi. Bugünlere tanık olsaydı. Çok emeği var. Şu an Adıyaman’da onun taziyesindeyim. Ruhunu şad ediyoruz bir kez daha. Sırrı Başkanımıza armağan ediyoruz."

"ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPACAK"

Pervin Buldan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklama yapacağını da aktararak, "Onlar da birazdan açıklama yapacaklar. Ben buna ilişkin bir değerlendirme yapmak istemiyorum. Ama sanırım Sayın Cumhurbaşkanı birazdan bir açıklama yapacak" dedi.