Peş peşe denize atladılar: Emirgan'da iki sevgilinin tartışması ölümle sonuçlandı

Sarıyer'de sevgilisiyle tartıştığı öne sürülen Aleyna Sarıkaya denize atladı. Sevgilisini kurtarmak isteyen Ramazan Kaya da Sarıkaya'nın ardından denize atladı. Dalgalara kapılan ikili ekipler tarafından karaya çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan çift tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İstanbul Sarıyer'de tartıştıktan sonra denize atlayan çift kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti.

Olay, dün sabaha karşı Emirgan Sahili’nde meydana geldi. Aleyna Sarıkaya (23) ve sevgilisi Ramazan Kaya (24) yanlarındaki iki arkadaşıyla beraber Emirgan İskelesi önüne geldi. İddiaya göre bir süre otomobilde oturan Sarıkaya ve Kaya arasında tartışma çıktı.

Bir anda otomobilden inen Aleyna Sarıkaya koşarak denize atladı. Sevgilisinin çırpındığını gören Ramazan Kaya da onu kurtarmak için denize girdi. Denizden çıkmayı başaramayan sevgilileri arkadaşları da kurtaramayınca ekiplere haber verildi.

İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik ekipleri ve deniz polisi geldi. Yapılan çalışmaların ardından Sarıkaya ve Kaya denizden çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sevgililer ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen sevgililer hayatını kaybetti.