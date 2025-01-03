Peş peşe yapılan üç ayrı saldırı Amerika’yı sarstı

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ABD yeni yıl art arda gelen saldırılarla başladı. New Orleans ve Las Vegas’tan sonra New York’un Queens bölgesindeki bir gece kulübünde silahlı saldırganların açtığı ateş sonucu en az 10 kişi yaralandı.

New Orleans’ın Bourbon Caddesi’nde de yeni yılın ilk saatlerinde ABD vatandaşı Şemseddin Cabbar, IŞİD bayrağı taşıyan aracıyla hızla kalabalığın arasına dalıp, ardından etrafa ateş açmıştı. Saldırı sonucu en az 15 kişinin öldü, 35 kişi yaralandı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu, 42 yaşındaki eski ABD ordusu mensubu saldırganın aracında IŞİD bayrağı bulunduğunu belirterek olayı “terör eylemi” olarak soruşturduklarını açıkladı. New Orleans’taki saldırıdan birkaç saat sonra ise Las Vegas’taki Trump Tower’ın önünde, Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla marka Cybertruck patladı. Şoför öldü, 7 kişi yaralandı.