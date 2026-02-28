Peşaver bumerangı geri döndü: Kendi canavarına karşı savaş açtı

Umut Can FIRTINA

Pakistan, ABD planı ve Suudi sermayesiyle Sovyetlere karşı yarattığı Taliban canavarına karşı savaş ilan ederken “Peşaver Sendromu’nun” en ağır faturasını ödüyor. Sınırdaki şiddetlenen çatışmaların ardından Pakistan, Afganistan’ı bombalayarak Taliban yönetimine karşı “açık savaş” ilan etti.

Pakistan, cuma gününün ilk saatlerinde Afganistan’ın başkenti Kabil’in yanı sıra Kandahar ve Paktia eyaletlerine savaş uçaklarıyla bombardıman yaptı.

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada sabırlarının taştığını belirterek “Artık aramızda açık bir savaş var” ifadesini kullandı. Asif, Hindistan’ı da Taliban yönetimi ve terörist grupları desteklemekle suçladı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de “tüm halkın silahlı kuvvetlerin arkasında olduğunu” söyledi.

‘HAKLI ÖFKE OPERASYONU’

Pakistan ordusu, “Gazab Lil Hak” (Haklı Öfke) adı verilen operasyon kapsamında 130'dan fazla Taliban savaşçısının öldürüldüğünü ve çok sayıda askeri mevzi ile mühimmat deposunun imha edildiğini iddia etti.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid ise Nangarhar vilayetinde 55 Pakistan askerinin öldürüldüğünü ve 19 mevzinin ele geçirildiğini, 8 Taliban savaşçısının öldürüldüğünü, 11'inin yaralandığını ve 13 sivilin yaralandığını söyledi.

SINIRDA ÇATIŞMALAR

Pakistan, bu hafta başlarında Afganistan'ın doğusundaki Tehrik-i Taliban Pakistan (Pakistan Talibanı - TTP) ve IŞİD militanlarının kamplarını hedef aldığını söylediği hava saldırıları başlatmıştı.

Kabil, saldırılarda 13 sivilin öldüğünü duyurmuş ve militanların kendi topraklarından faaliyet göstermesine izin vermediğini yinelemişti. Saldırılara güçlü bir karşılık verileceğini bildiren Taliban, önceki gece Pakistan askeri tesislerine misilleme saldırıları düzenlemişti. Saldırıların ardından iki ülke arasındaki sınır hattı boyunca çatışmalar çıktı.

PAKİSTAN TALİBANI

Pakistan yönetimi, 1980’ler ve 1990’larda desteklediği Taliban’ın, ABD’nin çekildiği 2021 yılında da Afganistan'ı yönetmesini memnuniyetle karşılamıştı. Ancak TTP’nin 2021’den bu yana Pakistan içinde artan saldırıları ve 2600 kilometrelik Durand Hattı’ndaki çatışmalar, tansiyonu giderek yükseltti.

İslamabad, Taliban yönetimini uzun süredir Pakistan'da saldırılar düzenleyen silahlı örgütlere sığınak vermekle suçluyor. Bunların başında TTP bulunuyor. Taliban yönetimi ise bu suçlamaları reddederek bunların “Pakistan’ın kendi iç sorunu olduğunu” söylüyor.

Afganistan ve Pakistan, Katar ve Türkiye'nin arabuluculuğunda Ekim 2025'te masaya oturmuş ve bir ateşkese varılmıştı.

İTİDAL ÇAĞRILARI

Dünyanın dört bir yanından ülkeler ve liderler, dün gece saatlerinde çatışan Pakistan ve Afganistan'ı itidal göstermeye çağırdı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, taraflara bir an önce ateşkes sağlama çağrısı yaptı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, “Dostlarımız Afganistan ve Pakistan'ı tehlikeli çatışmalardan kaçınmaya ve tüm farklılıkları siyasi ve diplomatik yollarla çözmek için müzakere masasına geri dönmeye çağırıyoruz” dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de İran'ın yapıcı diyaloğu kolaylaştırmak, karşılıklı anlayışı derinleştirmek ve Kabil ile İslamabad arasında işbirliğini geliştirmek için gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu belirtti.

Cihatçılara desteğin bedeli: ‘Peşaver sendromu’ Peşaver Sendromu, bir devletin kısa vadeli çıkarlar için radikal grupları desteklemesinin “bumerang” gibi geri dönerek uzun vadeli bedelini ödediği bir durumu anlatıyor.



Pakistan’daki Peşaver şehri, 1980'lerde Sovyet-Afgan Savaşı sırasında ABD’nin “Yeşil Kuşak” planı, Suudi Arabistan sermayesi ve Pakistan istihbaratının (ISI) desteğiyle daha sonra Taliban’ın çekirdeğini oluşturan Afgan mücahitlerin örgütlendiği, eğitildiği ve silahlandırıldığı ana merkez haline geldi.



Bu gruplar kısa vadede Hindistan'a karşı denge, Afganistan'da “stratejik derinlik” gibi amaçlara hizmet etse de, Sovyetlerin çekilişi ve Taliban'ın yükselişi sonrası kontrolden çıkarak ideolojik olarak radikalleşip Pakistan devletine karşı döndü. Pakistan Taliban'ı (TTP) da bu ortamda doğdu ve Peşaver ile kuzeybatı bölgeleri radikal İslamcı grupların üssü oldu.