‘Pêşî Kurdî’ diyen Profesör ifade verdi

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Diyarbakır’da Kovid-19 döneminde Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yurttaşların “kobay” olarak kullanıldığı iddiasını gündeme getiren Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenap Ekinci, ifadeye çağrıldı. Ekinci’nin sosyal medya hesabı üzerinden “Pêşî Peya/Önce yaya” ve “Hêdi/yavaş” yazılarının silinmesine dair yaptığı paylaşım nedeniyle ifade verdiği öğrenildi.

Ekinci’nin ifadeye çağrılmasına gerekçe yapılan soruşturmanın ise Zafer Partisi İstanbul İl Başkanlığı ve MHP 27. dönem Bursa Milletvekili Hidayet Vahapoğlu’nun şikayeti üzerine başlatıldığı öğrenildi.