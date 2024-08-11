Peşkeş çektikleri ortada

Politika Servisi

İzmir’de AKP yönetimindeki Menemen Belediyesi’nin kamuya ait 94 taşınmazı satışa çıkarması ve bir arsanın henüz ihalesi yapılmadan AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da imam hatipten arkadaşı olan Aziz Torunlar’a ait Torunlar GYO tarafından proje alanı olarak kullanılmasının yankıları sürüyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan konu ile ilgili konuştu.

AKP’li Aydın Pehlivan’ın mirasyedi gibi belediyenin tüm kamu mallarını sattığını belirten Bakan, “Geçen dönemde inanılmaz bir mal satışı gerçekleşmişti. Neredeyse büyükşehir belediyesinin bütçesine ulaşacak gibi, bütçeye erişti. Buna rağmen belediye inanılmaz borçlu. Kamuoyundan belediyenin icralık olduğuna ilişkin duyduklarımız içimizi acıtıyor. Bugün de 94 tane yine belediyenin, kamunun, halkın malını satıyor. Tüm İzmir'deki belediyeleri toplasanız büyükşehir belediyesi dâhil satılan mal tutarından daha fazlasını bir kere de satmak üzere harekete geçmiş bir belediye başkanından bahsediyoruz. Bir mirasyedi gibi vatandaşın malını, kamunun malını birilerine peşkeş çekiyor. O parayı da har vurup harman savuruyor’’ dedi.