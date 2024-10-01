Peşkeş çektiklerini halktan gizlediler

AKP iktidarında olağan hale gelen halka hesap vermeme alışkanlığının ulaştığı boyut, kamu idarelerinin uygulamalarına yönelik denetimlerle ortaya konuldu. 81 kamu idaresinin, yasa gereği mali yılın en geç Nisan ayı sonuna kadar kamuoyuna açıklamakla yükümlü olduğu faaliyet raporlarını henüz yayımlamadığı öğrenildi.

İdare faaliyet raporunu yayımlayan 439 kamu idaresinin 75’inin ise yayımlama tarihine yönelik mevzuatı hükmüne karşın raporunu geç açıkladığı kaydedildi. Sayıştay, raporunu geç açıklayan idarelerden 11’inin genel bütçeli idare, 16’sının özel bütçeli idare, 36’nının belediye, dokuzunun belediye iştiraki, ikisinin il özel idaresi ve birinin ise mahalli idare birliği olduğunu belirtti.

MALİ TABLOLAR GİZLİ

Denetlenen 439 kamu idaresinin 258’inin ise faaliyet raporunda temel mali tablolara yer verilmediği görüldü. Temel mali tablolarını açıklamayan idarelerden 21’inin genel bütçeli, 74’ünün ise özel bütçeli idare olduğu ifade edildi. Mali tablo bilgilerini gizleyen kamu idarelerin tüm kamu idareleri içindeki oranı yüzde 59 oldu.

Hemen her yıl milyarlarca lira kaynak aktarılan vakıf ve derneklerin isimlerine yönelik sır perdesi de denetimlerde kayda geçirildi. Buna göre, toplam 111 kamu idaresinin yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşlara ilişkin bilgilere idare faaliyet raporunda yer vermediği belirlendi.

YÖNETEMEME KRİZİ

Kamu idarelerinin uygulamalarında yapılan incelemeler, Türkiye’deki yönetememe krizini de bir kez daha gözler önüne serdi. Kötü yönetim ve liyakatsiz görevlendirmelere ayna tutan diğer bazı tespitler, şöyle sıralandı:

• Kamu idarelerinden 278’i bütçe hedef ve gerçekleşmeleri arasında meydana gelen sapmaların nedenleri hakkında açıklama yapmadı.

• Kamu idarelerinden 88’i bütçe ile tahsis edilen ödeneklerin dışında idarenin kullanımına tahsis edilen özel ödenek, dış proje kredisi veya bağış ve yardım gibi kaynakları faaliyet raporunda göstermedi.

• Kamu idarelerinden 62’si bütçe hedeflerini doğru paylaşmadı.

• Kamu idarelerinden 12’si yılsonu ödeneklerini doğru kaydetmedi.