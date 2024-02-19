Peskov: Putin, Navalni'nin ölümüne ilişkin tepki göstermedi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin cezaevinde yaşamını yitirmesiyle ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tepki göstermediğini ifade etti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Başkent Moskova'da güncel konulara dair gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin cezaevinde hayatını kaybetmesine değinen Peskov, "Navalni'nin cesedinin ailesine ne zaman teslim edileceği" sorusuna "Bu konuyla ilgilenmiyoruz. Bu, Devlet Başkanlığı idaresinin işlevi değil" yanıtını verdi.

SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Navalni'nin ölümüyle ilgili soruşturma sürecine ilişkin Peskov, "Süreç devam ediyor. Bununla ilgili gerekli tüm işlemler yapılıyor. Yapılan soruşturmanın sonuçları kamuya henüz açıklanmadı, bu nedenle şimdilik bilinmiyor" ifadesini kullandı.

Peskov, Batılı ülkelerin, Navalni'nin ölümüyle ilgili Rus yönetimine karşı açıklamalar yaptığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Herhangi bir bilgi ortada yokken, açıkça kaba açıklamalar yapılması kesinlikle kabul edilemez. Bu, böyle açıklamaları yapan devlet adamlarına yakışmaz. Elbette bu açıklamalar, Devlet Başkanı'na zarar veremez ancak bu, açıklamaları yapanlar için hoş değil."

Peskov, Putin’in Navalni'nin ölümüne ilişkin tepki göstermediğini söyledi.