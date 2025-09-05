Pet otelde ölen Alf'in sahipleri: “İhmali olanlar cezalandırılsın”

Adana'da Nazlı Yılmaz, 2,5 yıl önce Alf ismini verdiği köpeğinin yurtdışı tatili gerekçesiyle bıraktığı otelde ölmesiyle ilgili suç duyurusunda bulundu.

Seyhan'da köpeğinin konaklaması ve ilgilenilmesi için banka hesabı üzerinden 5 bin 800 lira gönderen Yılmaz, Alf’i Yeni Baraj Mahallesi'ndeki otele teslim etti.

Tatile çıkan Yılmaz ve eşi, köpekle ilgilenen çalışanlarla sürekli iletişim halinde kalarak bilgi aldı. Ancak 28 Ağustos’ta iş yerine gelen bir çalışan, Alf’i kapının arkasında ölü halde buldu. Haberi alan Yılmaz çifti, Alf’in tüm bakımlarıyla ilgilenen veteriner hekimi arayarak duruma müdahale etmesini istedi.

Köpeği teslim alan veteriner hekim, Alf’in kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiğini aileye bildirdi. Adana’ya dönen çift, D.T.’ye ulaşmak istedi ancak telefonlarına cevap alamadı.

Bunun üzerine otelin bulunduğu adrese giden aile, ışıkların ve pencerelerin kapalı olduğunu, klimaların da çalışmadığını gördü. İçeriden ise diğer köpeklerin havlama sesleri geldiğini fark edince polis merkezine giderek suç duyurusunda bulundu.

"SES ÇIKMASIN DİYE PENCERELERİ KAPATMIŞLAR"

Alf'in sahibi Nazlı Yılmaz olay ile ilgili , “Otelin yan komşusuna sorduğumuzda bu evden bozma dükkanın bir ay önce tutulduğunu, köpeklerin sesi dışarıya çıkmasın diye perdelerin ve pencerelerin kapatıldığını, akşamları ise bu evde kimsenin olmadığını söylediler. Çalışanların 3 gün orada kaldıklarını, Alf’in öldüğü gün ise orada bulunmadıklarını, Tokyo isimli bir köpeğin bakımını üstlendiklerini, o köpek ayrıldıktan sonra da akşamları hiç uğramadıklarını söylediler. Öte yandan bize ulaşan bir çalışanı ise sabaha kadar klima açılmadığını mesajla kanıtladı” dedi.

''BİZE İFTİRA ATMAKTADIR''

İşletmeci D.T ise ortaya atılan bu suçlamalardan dolayı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada köpeğin kendileriyle ilgili olmayan sağlık sorunu nedeniyle kalp krizinden öldüğünü ve bu olayda ihmallerinin bulunmadığını savundu.

D.T., "Köpeğin sahibi, Alf'i öldürmekle suçlayarak bize iftira atmaktadır. Benim ne denli hayvansever olduğum herkes tarafından bilinmektedir. Köpek kalp krizi geçirerek vefat etmiştir. Veteriner raporuyla bu durum sabittir. Aksi yöndeki iddiası için kendisine otopsi teklif edilmiş ancak rıza göstermemiştir. Köpeğin vefatının bizimle alakası yoktur. Tarafıma hakaret eden bu şahıs hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağımı ve marka hakkımı zedelemeye çalışması nedeniyle tazminat davasını açacağımı bildiririm" ifadelerini kullandı.