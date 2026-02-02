Pet Shop Boys, İstanbul'da sahne alacak

Blind Fest, Blind ve Epifoni ortak organizasyonu, %100 Müzik katkılarıyla 23–24 Haziran 2026 tarihlerinde Life Park’ta gerçekleşecek.

Blind Fest’in 24 Haziran'daki headliner'ı, “DREAMWORLD – The Greatest Hits Live” turnesi kapsamında ülkemize uzun bir aradan sonra gelecek olan elektronik pop müzik gruplarından Pet Shop Boys olacak.

Neil Tennant ve Chris Lowe’dan oluşan ikili, sevilen şarkılarını dinleyicileri ile buluşturacak.

Blind Fest, önümüzdeki günlerde açıklanacak yeni isimler ve alt gruplarla birlikte, 2026 yazının en iddialı festival duraklarından biri olmaya hazırlanıyor.