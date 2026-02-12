Peter Doherty, İstanbul'da sahne alacak

The Libertines ve Babyshambles ile 2000’lerin başında İngiliz müzisyen Peter Doherty, Garanti BBVA Genç Konserleri kapsamında 9–10 Mayıs’ta iki gece üst üste Blind İstanbul'da sahne alacak. Biletler dijital kanallardan satın alınabiliyor.

Bir dönemin ruhunu şekillendiren, etrafında hâlâ güçlü bir mitoloji barındıran gerçek bir ikon olarak değerlendirilen Peter Doherty şarkı yazarlığı, sahne duruşu ve oluşturduğu etkiyle modern rock tarihinin en karakteristik figürlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Doherty’nin müziği punk’ın başına buyruk enerjisini şiirsel bir romantizmle bir araya getiriyor. Kaosla zarafet, melankoliyle meydan okuma arasındaki o ince çizgide dolaşan bu dünya, sahnede her zaman öngörülemez ama son derece samimi bir deneyime dönüşüyor.



2024’te The Libertines’in All Quiet On The Eastern Esplanade albümüyle yeniden UK No.1 listesine ulaşan Doherty, yalnızca geçmişin değil bugünün de güçlü bir parçası olduğunu bir kez daha kanıtladı. Aynı dönemde yayımlanan beşinci solo albümü Felt Better Alive ise folk, country ve indie dokular arasında dolaşan şiirsel anlatımıyla, onun son yıllardaki en özgüvenli ve berrak işlerinden biri olarak öne çıkıyor.