Petkimspor 3'te 3 istiyor

İZMİR, (DHA) - TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde üst üste iki galibiyetle çıkışa geçen Aliağa Petkimspor yarın Esenler Erokspor'u ağırlayacak. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki maçın hava atışı saat 15.30'da yapılacak. Hafta içinde FIBA Europe Cup'ta Romanya deplasmanında CSM Corona Brasov'u yenerek grubunda liderliğini sürdüren Petkimspor, Süper Lig'de 6 karşılaşmada 3 galibiyet elde etti. Ligin yeni ekibi Erokspor da ilk 6 haftayı Petkim gibi 3 galibiyet, 3 mağlubiyetle geçti. Petkimspor bu karşılaşmanın ardından hafta içi 12 Kasım Çarşamba günü evinde Europe Cup'ta Petrolina AEK Larnaca'yla karşılaşacak.

