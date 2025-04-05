Petkimspor ile Merkezefendi kritik derbide

İZMİR, (DHA)- BASKETBOL Süper Ligi'nde düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Ege temsilcileri Aliağa Petkimspor ile Merkezefendi Belediyesi Basket yarın karşı karşıya gelecek. Aliağa Enka Spor Salonu'ndaki maçın hava atışı saat 15.30'da yapılacak. Geçen hafta Bahçeşehir Koleji'yle oynaması gereken karşılaşma rakibinin Avrupa'da Eurocup'taki yarı final mücadelesi nedeniyle ertelenen Petkimspor ligde 22 maçta 8 galibiyet aldı. İzmir ekibi Petkim, son oynadığı 7 maçın 6'sını kaybederek ateş hattında kaldı. Aylarca dibe demir attıktan sonra çıkışa geçen Denizli temsilcisi Merkezefendi ise son 5 haftada 4 galibiyetle toplamda 7 galibiyete ulaşa da düşme hattından kurtulamadı.