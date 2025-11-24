Petkimspor ligde iyi gitmiyor

İZMİR, (DHA) - AVRUPA'da FIBA Europe Cup'ta gruptan çıkarak yoluna ikinci tur gruplarında devam eden Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi'nde ise bu sezon umduğunu bulamadı. Yoğun periyottan geçen Petkim, Avrupa'da Romanya deplasmanı dönüşü evinde Merkezefendi Belediyesi Basket'e 81-73 mağlup oldu. Çift kulvarda mücadele ettiği dönemde ligde üst üste üçüncü yenilgisini alan Petkimspor 9 maçta 6'ncı kez parkeden mağlup ayrılarak alt sıralardan kurtulamadı.

Aliağa ekibinde antrenör Özhan Çıvgın, "Kötü ve yorgun bir günümüzdeydik. Uzun süredir detaylı çalışma fırsatı bulamadık. Milli ara hem dinlenmek hem de çalışmak için bize gereken zamanı yaratacaktır. Bugün oyuncularım kazanma isteği gösterdiler ancak kırılma anlarında yorgunluk kaynaklı hatalarla bir türlü doğru tercihler yapamadık" dedi. FIBA Dünya Kupası elemeleri için sezona verilen 1 haftalık arada dinlenme fırsatı bulacak Petkimspor ligde 7 Aralık'ta Anadolu Efes deplasmanına çıkıp, Europe Cup'ta 10 Aralık'ta İtalya'da Dinamo Sassari'ye konuk olacak.