Petkimspor'un gücü yetmedi

Basketbol Süper Ligi'ndeki dördüncü sezonunda ilk kez Play-Off oynamayı başaran Aliağa Petkimspor, çeyrek finalde eşleştiği güçlü rakibi Fenerbahçe Beko'ya direnemedi.

Euroleague'de 24-26 Mayıs tarihleri arasında şampiyonluk için Final Four oynamaya hazırlanan Fenerbahçe'ye seride deplasmanda oynadığı ilk maçı 102-72 kaybeden Aliağa ekibi, rakibine evinde de 100-71 yenilerek eşleşmeyi üçüncü maça taşıyamadı.

Bu sezonluk macerasını noktalasa da önümüzdeki sezonda ilk kez Avrupa'da mücadele etmeye hak kazanan Petkimspor'da Antrenör Burak Gören, "Fenerbahçe, Euroleague Final Four'u öncesinde bu seriyi çok ciddi, ritimli ve formda oynadı. Tüm as kadrosuyla iki maçı da oynadı. Tüm oyuncularımla gurur duyuyorum. Biz Aliağa Petkimspor olarak sahaya her çıktığımız gün kazanmak, mücadele etmek için çıktık. Önce Türkiye Kupası hakkı ardından Play-Off ve Avrupa kupası hakkı aldık. Tarihimizde ilk kez Play-Off oynadık. Mutluyum, gururluyum" dedi.