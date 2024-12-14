Petlas, uçakta olay çıkarıp "Türkiye’yi satın alırım" diyen kişiyi yönetim kurulundan azletti

THY'nin Dubai-İstanbul seferi sırasında olay çıkartan ve rahatsız ettiği kişilere küfredip "Ben milyar dolarlık adamım, Türkiye’yi satın alırım" diyen Abdulkadir Özcan isimli yolcunun, Petlas'ın yönetim kurulu üyesi olduğu ortaya çıktı.

Olayın ardından açıklama yapan Petlas, "Bu olay, ailemizin ve şirketimizin değerlerine tamamen aykırıdır. Sebebi ne olursa olsun savunulacak bir yönü yoktur" demiş ve özür dilemişti.

Saat 13.00 sularında bir açıklama daha yapan Petlas, Özcan'ın yönetim kurulu üyeliğinden azledildiğini duyurdu.

NE OLMUŞTU?

THY'nin Dubai-İstanbul seferini yapan uçağında business sınıfında seyahat eden Abdulkadir Özcan isimli yolcu, sarhoş olduktan sonra yanındaki kişiyi rahatsız etmiş ve kişinin şikayeti üzerine kabin ekibi olaya müdahale etmişti.

Uçaktaki diğer yolcular tarafından cep telefonuyla kayıt altına alınan ve sosyal medyada paylaşılan olay anına ilişkin videoda, Özcan'ın kendisini uyaranlara, "Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben milyar dolarlık adamım, ben Türkiye’yi satın alırım" dediği görülüyordu.

Özcan olayın ardından gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı. Özcan, kara listeye de alındı.