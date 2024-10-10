Petro: Darbe başladı

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Güney Amerika’da yerleşik düzenlerini korumak isteyen sağ oligarşinin yargı eliyle solcu liderlere saldırıları sürüyor. Kolombiya’da Ulusal Seçim Konseyi (CNE), ülkenin ilk solcu Devlet Başkanı Gustavo Petro hakkında 2022’deki seçim kampanyasında “usulsüzlük” yaptığı iddiasıyla soruşturma başlattı.

Petro'nun seçim kampanya sorumlusu Ricardo Roa ve ekibinin, yasal harcama limitlerini aştıkları ve bu harcamaları beyan etmedikleri öne sürülüyor.

YETKİSİ DIŞINA ÇIKIYOR

Devlet Başkanı Petro, konuya ilişkin X’teki paylaşımında “Darbe başladı” dedi. Başkent Bogota’daki halka hitabında ise “Devlet Başkanı’nın anayasal tam dokunulmazlığının ihlal edildiğini” kaydeden Petro, CNE’nin yetkisi dışına çıkarak siyasi bir karar aldığını savundu. Petro, 2022'deki seçim kampanyası süresince yaptıkları harcamaların makbuzunu tuttuklarını ve CNE'nin yaptırdığı denetimlerde de bunun onaylandığını kaydetti.

AMLO’DAN ÖNLEM

Kolombiya’daki yargı darbesi, kısa bir süre önce koltuğunu kendi partisinden Claudia Sheinbaum’a devreden Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador (AMLO) için de örnek teşkil etmişti. Benzer bir süreç yaşamamak için harekete geçen AMLO, uzun yıllar süren iktidarı boyunca adalet sistemini etkisi altına almış olan sağ oligarşiye karşı, hâkimlerin halk oylamasıyla seçilmesini öngören yargı reformunu devreye sokmuştu.

Brezilya’da da İşçi Partili eski Devlet Başkanı Dilma Rousseff, 2016’da ikinci dönemindeyken sağcıların çoğunlukta olduğu Senato tarafından “bütçede usulsüzlük” suçlamasıyla görevden alınmıştı.