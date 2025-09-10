Petro: ''Kolombiya toprakları ABD’nin Venezuela planlarına alet olmayacak''

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD'nin "uyuşturucuyla mücadele" iddiasıyla Venezuela'ya olası bir işgalde ülke topraklarının kullandırılmasına izin vermeyeceklerini duyurdu.

Brezilya'nın Manaus kentinde düzenlenen Uluslararası Polis İşbirliği Merkezi'nin açılışına katılan Petro, ABD'nin Karayipler'deki askeri varlığını eleştirdi.

“LATİN AMERİKA SESSİZ KALAMAZ”

ABD'nin Venezuela'ya olası askeri müdahalesine değinen Petro, "Kolombiya topraklarını bir işgal için kullandırmayacak. Bir işgale nasıl izin verebiliriz? Karayipler'in sahibi olan Latin Amerika buna sessiz kalamaz. Aksi takdirde yarın bombalar Bogota, Manaus ve bölgenin diğer şehirlerine düşer." uyarısında bulundu.

Petro, Venezuela'da iç siyasi sorunlar bulunduğunu ancak bu sorunların bombalarla değil diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

DİYALOG ÇAĞRISI

Latin Amerika'nın siyasi olarak ayrışmış olmasına da değinen Petro, şunları kaydetti:

"Bu konuşarak çözülecek bir sorundur ve şu anda Filistin'de olduğu gibi bunun füze ile çözüleceği söylenmesini kabul edemeyiz.

Konuşma zamanı geldi ve ben, Güney Amerika ülkelerinin bir araya gelerek Venezuela'da siyasi diyaloğu yeniden başlatmasını teşvik ediyorum. Çünkü Venezuela halkı, olası bir işgal tehdidine karşı sorunlarını çözmek için birleşmek zorundadır."

Cumhurbaşkanı Petro, ismi vermeden ABD'yi eleştirerek, Güney Amerika'da hiçbir ülkenin egemenliğine yönelik tehditlerin kabul edilemez olduğunu belirtti.​​​​