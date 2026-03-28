Petrol fiyatları 4 yılın zirvesinde: 114 dolara ulaştı

ABD ve İsrail'in İran'a açtığı savaşta 1 ay geride kalırken brent petrol fiyatı 114 dolar ile 44 ayın zirvesine yükseldi. Cuma günü yapılan işlemlerde petrol fiyatları, 2022’den bu yana en yüksek seviyelerine ulaştı.

Kuzey Denizi Brent petrolünün varil fiyatı gün içinde yüzde 6,3’e varan artışla 114 doların üzerine çıktı. Böylece Brent petrol, Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaşın ardından piyasalarda yaşanan dalgalanmanın zirve yaptığı Haziran-Temmuz 2022 döneminden bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Aynı süreçte ABD ham petrolü (WTI) de güçlü yükseliş kaydetti. WTI vadeli işlemleri yüzde 6’nın üzerinde artarak 100 doların üzerine çıkarken, gün içi işlemlerde 99,64 dolar seviyeleri de görüldü.

Şubat ayının sonundan bu yana brent petrol yaklaşık yüzde 45, WTI ise yüzde 40 oranında değer kazandı. Bu sert yükseliş, piyasalarda jeopolitik risklerin fiyatlamalara doğrudan yansıdığını gösteriyor.

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI PİYASAYI SAKİNLEŞTİRMEDİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın, savaşı sona erdirmek amacıyla Tahran ile “verimli görüşmeler” yürütüldüğünü açıklaması, piyasalardaki endişeleri gidermeye yetmedi.

Son dönemde ABD ve İsrail’in İran’daki hedeflere yönelik saldırıları ile İran’ın Körfez’deki enerji tesislerine misilleme yapması, petrol piyasalarında oynaklığı artıran temel faktörler arasında yer alıyor. Enerji altyapısının doğrudan hedef alınması, piyasalarda uzun vadeli arz kesintisi riskini daha güçlü şekilde gündeme getiriyor.