Petrol fiyatları düştü: Devlerin kârı yaklaşık 25 milyar dolar eridi

Dünyanın en büyük 12 petrol şirketinin yılın ilk yarısında elde ettiği toplam kar, geçen yılın aynı dönemine göre 24,9 milyar dolar azalarak 103,9 milyar dolara geriledi.

Amerikalı ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, Halliburton, Schlumberger ve Baker Hughes, Hollandalı Shell, İngiliz bp, Fransız TotalEnergies, İtalyan Eni, Norveçli Equinor ve Suudi Arabistan’ın ulusal petrol şirketi Saudi Aramco yılın ilk yarısında toplam 103,9 milyar dolar kar açıkladı.

TOPLAM KAR YÜZDE 19,3 AZALDI

Söz konusu şirketler 2024’ün ilk yarısında 128,8 milyar dolar kar elde etmişti. Böylece toplam kar yüzde 19,3 azalarak 103,9 milyar dolara geriledi.

Yılın ilk yarısında Saudi Aramco’nun karı yüzde 13,6 düşerek 48,68 milyar dolara, ExxonMobil’in karı yüzde 15,3 azalarak 14,79 milyar dolara indi.

Shell yüzde 30’luk düşüşle 9,8 milyar dolar, TotalEnergies yüzde 31,2 azalışla 6,54 milyar dolar, Chevron yüzde 39,7 kayıpla 5,99 milyar dolar, ConocoPhillips yüzde 1,2 düşüşle 4,82 milyar dolar kar açıkladı.

Equinor’un karı yüzde 13 azalışla 3,95 milyar dolara, bp’nin karı yüzde 31,9 düşüşle 3,73 milyar dolara, Eni’nin karı yüzde 8,3 azalışla 1,99 milyar dolara indi.

Schlumberger yüzde 17 kayıpla 1,81 milyar dolar, Halliburton yüzde 48,6 düşüşle 676 milyon dolar kar bildirdi. Baker Hughes ise yüzde 6,8 artışla 1,1 milyar dolar kar açıkladı.