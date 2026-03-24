Petrol fiyatları Endonezya'yı vurdu: Haftada 4 gün çalışma planı

Endonezya Savunma Bakanlığı ve ordusu, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan ve karşılıklı saldırılarla devam eden bölgesel gerilim kaynaklı yükselen petrol fiyatları ve küresel petrol arzındaki aksamalar dolayısıyla, belirli birimler için haftalık çalışma süresini 5 günden 4 güne indirmeyi planladığını bildirdi.

Antara ajansının haberine göre, Endonezya Savunma Bakanlığı Bilgi Bürosu Başkanı Tuğgeneral Rico Ricardo Sirait, Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun "yakıt kullanımını azaltmak ve ulusal enerji krizini önlemek için proaktif önlemler alınması çağrısıyla uyumlu bir dizi önlem alındığını" aktardı.

2 KURUM 4 GÜN ÇALIŞMAYI PLANLIYOR

Bunlar arasında, resmi amaçlar için savunma ekipmanı ve ulaşım araçlarının kullanımı da dahil olmak üzere, öncelik ölçeğine göre daha etkili kaynak kullanımının yeniden yapılandırılmasının yer aldığını ifade eden Sirait, iki kurumun belirli birimler için haftalık çalışma süresini 5 günden 4 güne indirmeyi planladığını belirtti.

Sirait, "kritik operasyonel varlıklara öncelik vermeyi ve verimliliği korurken resmi araçların personel taşımacılığı için kullanımını sınırlamayı da plan dahilinde düşündüklerini" aktararak, "bu önlemlerin acil bir durumu işaret etmediğini ancak her iki devlet güvenlik kurumunun da stratejik kaynaklarını ve varlıklarını en iyi şekilde yönetme konusundaki hazırlıklılığını ve disiplinini gösterdiğini" vurguladı.

"ENERJİ REZERVİ YETERLİ"

"Orta Doğu'daki gerilimle bağlantılı belirsizliklere rağmen" ulusal enerji rezervlerinin yeterli olduğunu belirten Sirait, "Bu adımlarla birlikte, Savunma Bakanlığı ve ordu, verimlilik, sorumluluk ve vatanseverliği önceliklendirerek ulusal enerji güvenliğini güçlendirmek için toplumun tüm unsurlarını el ele çalışmaya davet etmek istiyor" ifadesini kullandı.