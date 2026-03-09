Petrol fiyatları fırladı: Mehmet Şimşek'ten açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, brent petrol fiyatlarının 119 dolara yükselmesinin ardından açıklama yaptı.

Ortadoğu’da tırmanan gerilimin etkisiyle petrol fiyatları sert yükseldi. Petrol, 2022’deki Rusya-Ukrayna savaşının ilk aylarından bu yana ilk kez varil başına 110 doların üzerine çıktı.

Uluslararası referans kabul edilen Brent petrol ile ABD ham petrolü (WTI), pazar günü ABD gece işlemlerinde yüzde 25’ten fazla yükselerek 110 doların üzerine çıktı. Brent ve WTI fiyatları, çatışmanın başlamasından bu yana sırasıyla yüzde 50 ve yüzde 60’ın üzerinde değer kazandı.

Fiyatlardaki yükselişin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Küresel belirsizliklerin yüksek seyrettiği ve enerji fiyatlarında sert dalgalanmaların yaşandığı bir dönemden geçiyoruz.

Geçmiş tecrübeler bu tür şokların kalıcı olmadığını gösteriyor. Vadeli petrol piyasalarındaki fiyatlamalar da mevcut hareketin geçici olabileceğine işaret ediyor.

Temelleri güçlü olan ekonomiler hızla dengelenme ve toparlanma kapasitesine sahiptir. Ekonomi yönetimi olarak gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerekli tedbirleri alıyoruz.

Vatandaşlarımızın, yatırımcıların ve firmalarımızın bu süreci rasyonel bir şekilde değerlendirmesi önem arz ediyor.”