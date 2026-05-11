Petrol fiyatları, Trump'ın açıklamalarının ardından sert yükseldi

Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 105,55 dolardan satılıyor.

Cuma günü 102,92 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 101,29 dolardan tamamladı.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.26 itibarıyla kapanışa göre yüzde 4,2 artarak 105,55 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 100,06 dolardan alıcı buldu.

ORTADOĞU'DAKİ GELİŞMELER

Fiyatlardaki yükselişte, Ortadoğu'da devam eden çatışmaların küresel enerji arzına yönelik riskleri artırması etkili oluyor. Özellikle Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilimin sürmesi, piyasalarda arz kesintilerinin uzun sürebileceğine yönelik endişeleri güçlendiriyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Amerikan yayın kuruluşu CBS'ye verdiği röportajın yayımlanan tanıtımında, İran'ın hala ülkeden "çıkarılması gereken" zenginleştirilmiş uranyuma sahip olduğunu ve daha yapacak işleri bulunduğunu ileri sürerek savaşın henüz bitmediğini söyledi.

Netanyahu, savaşta büyük başarılar elde ettikleri iddiasında bulunarak, İran'ın askeri kapasitesinin hala tehdit oluşturduğu mesajını verdi. Netanyahu'nun açıklamaları, bölgede askeri tansiyonun yakın dönemde düşmeyebileceğine yönelik beklentileri artırdı.

ABD-İRAN ARASIND TANSİYON YÜKSEK

ABD Başkanı Donald Trump ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD/İsrail-İran savaşında saldırıların sonlandırılması için ABD'nin önerdiği taslağa İran’ın verdiği yanıtın "kabul edilemez" olduğunu belirtti. Trump, "İran'ın sözde temsilcilerinden gelen yanıtı az önce okudum. Hiç hoşuma gitmedi. Kesinlikle kabul edilemez" ifadelerini kullandı. İran basını, Tahran yönetiminin saldırıların sonlandırılması için ABD'nin önerdiği taslağa yanıtını arabuluculara ilettiğini aktarmıştı.

Söz konusu gelişmeler, piyasalarda ateşkes ihtimalinin zayıfladığı ve enerji sevkiyatında aksama riskinin sürdüğü yönündeki algıyı güçlendiriyor. Uzmanlar, yüksek petrol stokları, stratejik rezerv satışları ve zayıf talebin son dönemde fiyat artışlarını sınırladığını ancak İran ile ABD arasında halen net bir uzlaşma sağlanamamasının yukarı yönlü riskleri canlı tuttuğunu ifade ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 106,69 doların direnç, 103,85 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.