Petrol fiyatları üç günlük düşüş serisinin ardından yeniden yükseldi

Petrol, İran’ın uranyum programı ve Hürmüz Boğazı’na ilişkin açıklamalarının ABD ile yürütülen müzakerelerde ilerleme sağlandığına yönelik iyimserliği azaltması sonrası, üç günlük düşüş serisinin ardından yükseldi.

Brent petrolün varil fiyatı 104 doların üzerine çıkarken, haftalık bazda hâlâ yüzde 4’ten fazla düşüş gösteriyor.

ABD ham petrolü (WTI) ise 98 dolar civarında işlem gördü.

MÜZAKERELERDE BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

İran, ABD’nin son teklifinin taraflar arasındaki görüş ayrılığını kısmen azalttığını belirtirken, İran liderinin Tahran’ın uranyum stoklarını koruyacağı yönündeki açıklamaları ve Hürmüz Boğazı’ndaki geçiş ücretlerine ilişkin anlaşmazlıklar, anlaşmaya varılabileceğine dair beklentileri gölgeledi.

Temel başlıklardaki çelişkili açıklamalar, son günlerde yeniden yükselen gerilim tehditlerinin ardından tarafların anlaşmaya ne kadar yaklaştığı konusunda belirsizlik yarattı. Bu durum, yatırımcıların Hürmüz Boğazı üzerinden enerji sevkiyatlarının ne zaman tamamen normale döneceğini değerlendirmeye çalışmasıyla petrol fiyatlarında dalgalanmaya neden oldu.

STOKLAR REKOR HIZDA AZALIYOR

Goldman Sachs verilerine göre savaş ve arz kesintileri, küresel ham petrol ve petrol ürünleri stoklarının rekor hızda azalmasına yol açtı.

CIBC Private Wealth Group kıdemli enerji yatırımcısı Rebecca Babin, “Başlıklardaki sürekli değişen açıklamalar hem finansal hem de fiziki piyasalarda risk alma iştahını azaltıyor” dedi.

Öte yandan Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) Başkanı Fatih Birol, mart ayında yapılan ilk rezerv kullanımının ardından ihtiyaç duyulması halinde piyasaya ek petrol stoku sunmaya hazır olduklarını söyledi.