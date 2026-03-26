Petrol fiyatları yeniden yükselişte

Brent petrolün varil fiyatı bugün yüzde 2 artışla 104 dolar seviyesini aşarken, saat 08.39 itibarıyla 103,94 dolardan işlem görüyor.

Petrol fiyatları, 27 Şubat’ta 72,48 dolardan kapanmış, 28 Şubat’ta başlayan savaşın etkisiyle 119,5 dolara kadar yükselmişti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın 23 Mart’ta İran’ın enerji altyapısına yönelik saldırının beş gün ertelendiğini açıklamasının ardından fiyatlar yeniden 100 doların altına gerilemişti.

Savaşın başlamasından bu yana petrol fiyatları, özellikle Hürmüz Boğazı’ndan yapılan sevkiyatların aksaması nedeniyle yüzde 40’tan fazla artış kaydetti.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Trump’ın İran’a bir aylık ateşkesi içeren 15 maddelik bir plan sunduğu öne sürüldü. İran yönetimi bu iddiaları yalanlarken, devlet televizyonu Press TV, Tahran’ın ABD’nin savaşı sonlandırmaya yönelik önerilerini reddettiğini duyurdu. Haberde, Washington’ın farklı diplomatik kanallar üzerinden ilettiği tekliflerin İran tarafından “aşırı talepkâr” bulunduğu ifade edildi.