Petrol fiyatları yön arıyor: Trump 'yumuşadı', petrol fiyatları yükseldi

Küresel piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı, yeni güne 68,02 dolar seviyesinden başladı. Dün 68,04 dolara kadar çıkan Brent petrol, günü 67,44 dolarla tamamlamıştı. Bugün saat 08.55 itibarıyla dünkü kapanışa göre yüzde 0,86'lık bir artışla işlem görüyor.

WTI HAM PETROLÜN VARİL FİYATI 64 DOLAR BANDINDA

Aynı dakikalarda, ABD menşeli Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 64,37 dolardan alıcı buluyor. Her iki petrol türünde de fiyatların yukarı yönlü hareketinde, küresel gelişmeler belirleyici rol oynuyor.

ABD POLİTİKALARINDAKİ BELİRSİZLİK FİYATLARI ETKİLİYOR

Petrol fiyatlarının yükselmesindeki ana etkenlerden biri, ABD'nin ticaret politikalarına dair süregelen belirsizlikler. ABD Başkanı Donald Trump'ın, Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik artan eleştirileri, merkez bankasının bağımsızlığına dair kaygıları da beraberinde getiriyor. Bu durum, doların değer kaybetmesine ve buna bağlı olarak emtia talebinin artmasına neden oluyor.

ZAYIF DOLAR, PETROL TALEBİNİ CANLANDIRIYOR

ABD dolarının değer kaybı, yatırımcıların petrol gibi emtialara olan ilgisini artırıyor. Düşük dolar kuru, petrolü diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha cazip hale getirerek talebi destekliyor. Bu da Brent petrol başta olmak üzere enerji piyasalarında yukarı yönlü fiyat hareketlerini tetikliyor.

ÇİN'E YÖNELİK TARİFELER YÜKSELİŞİ SINIRLIYOR

Ancak petrol piyasası için her gelişme pozitif değil. ABD'nin, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Çin'e uygulamayı planladığı yeni gümrük tarifeleri, küresel ekonomik büyüme üzerinde baskı yaratıyor. Bu durum, enerji talebine ilişkin endişeleri artırarak petrol fiyatlarının daha fazla yükselmesini engelliyor.

TEKNİK GÖRÜNÜM: DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Analistler, Brent petrolde teknik anlamda 69 dolar seviyesini direnç, 67,05 dolar seviyesini ise destek olarak değerlendiriyor. Bu seviyeler, kısa vadeli fiyat hareketlerinin yönünü belirleyebilecek önemli eşikler olarak öne çıkıyor.