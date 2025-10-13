Petrol fiyatlarında artış

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 63,41 dolardan alıcı buluyor.

Cuma günü 65,12 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 62,08 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.08 itibarıyla yüzde 2,1 artarak 63,41 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü ham petrolün varili 59,39 dolardan işlem gördü.

Petrol fiyatları, cuma günü son beş ayın en düşük kapanış seviyesini gördü. Düşük fiyatlarından faydalanmak isteyen yatırımcıların kar amaçlı alımlara yönelmesi fiyatları yukarı yönlü destekleyen bir unsur olarak görülüyor.

ABD-ÇİN GERİLİMİ

Ayrıca, ay sonunda ABD ve Çin liderleri arasında yapılması beklenen görüşmenin dünyanın en büyük iki petrol tüketicisi arasındaki ticaret gerilimini hafifleterek ekonomik aktiviteyi canlandırabileceği ve bunun da petrol talebini artıracağına yönelik beklentiler de fiyatları yükseltiyor.

ABD Başkanı Donald Trump, dün sosyal medya platformu Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda Washington'un Çin'e zarar vermek istemediğini, aksine yardımcı olmayı hedeflediğini belirtti. Trump, Çin ile ilgili endişelere gerek olmadığını vurgulayarak, "Saygıdeğer (Çin Devlet Başkanı Şi Cinping) Başkan Şi sadece kötü bir an yaşadı. O da ülkesinin bunalıma girmesini istemiyor, ben de istemiyorum. ABD Çin'e zarar vermek değil, yardım etmek istiyor" ifadelerini kullandı.

Trump, 10 Ekim'de Çin'in nadir toprak elementleri ihracatına getirdiği kısıtlamalara yanıt olarak tarife artırımı tehdidinde bulunmuş ve 1 Kasım'dan itibaren ABD'nin Çin'den ithal ettiği ürünlere mevcut tarifeye ek olarak yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacağını duyurmuştu.

Söz konusu adımların, ABD ile Çin arasında devam eden tarife müzakerelerinin sürdüğü ve iki ülke liderlerinin bu ayın sonunda Güney Kore'de düzenlenecek Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında yüz yüze görüşmeye hazırlandığı dönemde atılması dikkati çekti.

Beyaz Saray'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, ekim sonunda Güney Kore'de düzenlenecek APEC Zirvesi'ndeki görüşmeyi iptal edip etmediği sorusuna, "İptal etmedim ama olup olmayacağını bilmiyorum, yine de orada olacağım." yanıtını verdi.

Brent petrolde teknik olarak 68,56 dolar direnç, 58,50 dolar destek bölgesi olarak izleniyor.