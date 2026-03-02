Petrol fiyatlarında hızlı yükseliş: Akaryakıt fiyatlarına zam bekleniyor

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı saldırıların ardından Ortadoğu’da artan gerilim petrol piyasalarını sarstı.

Hürmüz Boğazı’nda güvenliğin riske girmesi ve sevkiyatlara ilişkin endişelerin büyümesiyle petrol fiyatları hızla yükseldi. Uzmanlar, petroldeki artışın kısa süre içinde akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyabileceğini belirtiyor.

Saldırıların ardından ABD WTI ham petrol vadeli işlemleri varil başına 75 doların üzerine çıkarak son sekiz ayın en yüksek seviyesini gördü. Fiyatlar gün içinde yüzde 10’a varan artış kaydettikten sonra yüzde 8’in üzerinde yükselişle işlem görmeye devam etti.

Türkiye’nin referans aldığı Brent petrolün varil fiyatı da yaklaşık yüzde 6 artarak 77,33 dolara yükseldi.

HÜRMÜZ BOĞAZI ENDİŞESİ

Küresel petrol ticaretinin yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler piyasaların ana gündemi haline geldi. Tahran yönetimi boğazın açık kalacağını savunsa da bazı nakliye şirketlerinin gemilerini bölgeden uzaklaştırmaya başladığı bildirildi. Olası bir sevkiyat aksamasının küresel enerji fiyatlarını daha da yukarı çekebileceği değerlendiriliyor.

İran’ın Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan, Ürdün, Irak ve Suriye’deki ABD varlıklarını hedef alan saldırıları da bölgedeki risk algısını artırdı.

Öte yandan OPEC+ ülkeleri, nisan ayında günlük 206 bin varillik üretim artışı konusunda anlaşmaya vardı. Ancak bu artışın küresel talebin yalnızca yüzde 0,2’sine karşılık gelmesi nedeniyle fiyatlar üzerindeki baskıyı sınırlı ölçüde azaltabileceği belirtiliyor.

AKARYAKITA ZAM BEKLENTİSİ

Petrol fiyatlarındaki hızlı yükseliş ve döviz kurunun yüksek seyri, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarında yeni zam ihtimalini gündeme getirdi. Enerji maliyetlerindeki artışın enflasyon görünümü açısından da kritik olduğu vurgulanıyor.

Güncel pompa fiyatlarına göre İstanbul’da benzinin litre fiyatı 58,34 lira, Ankara’da 59,28 lira, İzmir’de ise 59,56 lira seviyesinde bulunuyor. Motorinin litre fiyatı ise İstanbul’da 60,39 lira, Ankara’da 61,49 lira ve İzmir’de 61,76 liradan satılıyor.