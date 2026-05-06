Petrol fiyatlarında sert düşüş

Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 103,21 dolardan işlem görüyor.

Dün 114,44 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 109,87 dolardan tamamladı.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 12.03 itibarıyla kapanışa göre yüzde 6,06 azalarak 103,21 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 96 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki gerilemede, ABD ile İran arasında kapsamlı bir anlaşmaya varılabileceğine yönelik artan iyimserlik belirleyici oldu.