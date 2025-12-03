Petrol fiyatlarında sınırlı artış

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 62,42 dolardan işlem görüyor.

Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 58,59 dolardan alıcı buldu.

Dün 63,28 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 62,34 dolardan tamamladı.

HAM PETROL STOKLARININ AZALDI

Petrol fiyatlarındaki kısıtlı yükselişte, dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden ABD'de ham petrol stoklarının azaldığını gösteren sektör raporu etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2 milyon 480 bin varil azaldığını tahmin etti. Piyasa beklentisi, azalışın 1 milyon 900 bin varil olacağı yönündeydi.

Stoklardaki beklenenden fazla düşüş tahmini, ülkede talebin yüksek seyrettiği algısına yol açarak fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) resmi stok verilerini gün içinde yayımlayacak.

Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinde yaşanan olumlu gelişmeler arz tarafındaki endişeleri hafifleterek fiyatları destekleyen başka bir unsur oldu.

Brent petrolde teknik olarak 65,43 dolar direnç, 56 dolar destek bölgesi olarak izleniyor.