Petrol fiyatlarında sınırlı düşüş

Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 62,23 dolardan işlem görüyor.

Dün 62,75 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 62,67 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,7 azalarak 62,23 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 58,16 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, jeopolitik risklere yönelik endişelere rağmen küresel arzda ciddi bir kesinti yaşanacağına dair beklentilerin zayıflaması etkili oldu.

FİYATLARDA DALGALI SEYİR İZLENİYOR

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın Venezuela'da askeri güç kullanmasının engellenmesini öngören bir tasarının önünü açarken, tasarının nihai oylama için gelecek hafta Senato Genel Kurulu'na gelmesi bekleniyor.

Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon 800 bin varil düşüşle 419 milyon 100 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 200 bin varil artarak 413 milyon 500 bin varil seviyesine ulaştı. Bu dönemde ABD'nin benzin stokları da yaklaşık 7 milyon 700 bin varil artışla 242 milyon varil olarak kayıtlara geçti.

Veriler, arz tarafında sınırlı bir daralmaya işaret etse de, yüksek stok seviyeleri ve zayıflayan talep görünümünün küresel arzda ciddi bir kesinti yaşanacağına yönelik beklentileri sınırladığına işaret etti.

Küresel petrol piyasalarında, ABD'de iş gücüne ilişkin beklentiler ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle dalgalı bir seyir izlenirken, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi fiyatlamalar açısından yatırımcıların odağında yer alıyor.

Brent petrolde teknik olarak 63,61 dolar direnç, 61,33 dolar destek seviyesi olarak izleniyor.