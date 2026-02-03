Petrol fiyatlarında son durum

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 65,78 dolardan işlem görüyor.

Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 61,62 dolardan işlem gördü. Dün 67,11 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 66,24 dolardan tamamladı.

Petrol fiyatları, ABD ile İran arasındaki jeopolitik gerilimin hafiflemesi ve son dönemdeki hızlı yükselişin ardından yatırımcıların kar alımlarına yönelmesiyle kısmen düştü.

ÜRETİMİN SABİT TUTULMASI AŞAĞI YÖNLÜ BASKIYA NEDEN OLDU

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üreticilerin oluşturduğu OPEC+ grubuna üye 8 ülke, pazar günü düzenlenen çevrim içi toplantıda, mevcut olumlu piyasa koşulları çerçevesinde petrol piyasasında istikrarın korunmasına yönelik kararlılıklarını yineledi.

Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman'dan oluşan ülkeler, mevsimsel etkiler nedeniyle mart ayında planlanan üretim artışlarını askıya alma kararını teyit ederken günlük 1,65 milyon varillik üretimin piyasa şartlarına bağlı olarak kademeli biçimde geri alınabileceğini bildirdi.

Toplantıda, gönüllü üretim kesintilerine tam uyumun sağlanması ve olası aşırı üretimin telafi edilmesinin önemine işaret edilerek piyasa koşullarının aylık bazda takip edileceği ve bir sonraki toplantının 1 Mart'ta yapılacağı duyuruldu. OPEC+ grubunun beklentilere paralel şekilde üretim seviyelerini sabit tutması, petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskıyı güçlendiriyor.

Brent petrolde teknik olarak 69,42 doların direnç, 64,74 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.​​​​​​​