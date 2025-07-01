Petrol fiyatlarında 'tarife' belirsizliği

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 66,32 dolardan işlem görüyor.

Dün 67,07 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 66,46 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 66,32 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 64,26 dolardan alıcı buldu.

FİYATLARDAKİ GERİLEMENİN NEDENLERİ

Petrol fiyatlarındaki gerilemede, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun ağustosta üretim artışı kararı alacağı beklentisi ile ABD'de artabilecek gümrük vergilerinin dünyanın en büyük petrol tüketicisi ülkede ekonomik yavaşlamayı tetikleyeceği endişeleri etkili oldu.

OPEC+ ÜRETİM ARTIŞI BEKLENTİSİ

OPEC+ grubunun üretimini günlük 411 bin varil artıracağı öngörülüyor.

Uzmanlar söz konusu üretim artışının bu yıl boyunca planlanan toplam artışı 1,78 milyon varil seviyesine çıkaracağını ifade ederken, bu miktarın küresel talebin yaklaşık yüzde 1,5'ine denk geldiği belirtiliyor. Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman'dan oluşan OPEC+ üyesi 8 ülkenin 6 Temmuz'daki toplantısında üretim miktarını belirlemesi bekleniyor.

Söz konusu beklentiler piyasa oyuncularının arz konusundaki endişelerini hafifleterek fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

ABD GÜMRÜK TARİFESİ GELİŞMELERİ

Bunun yanı sıra ABD yönetiminin 90 günlük tarife erteleme süresinin gelecek hafta dolacağına yönelik haber akışı da fiyatlar üzerinde etkili oluyor.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, dün Bloomberg'e yaptığı açıklamada, "inatçı" davranmaları nedeniyle bazı ülkelerle ticaret anlaşmasına varamamaları durumunda, tarifelerin 2 Nisan'da ilan edilen seviyelerine geri dönebileceğini belirtti.

Bessent, tarife erteleme süresinin değişip değişmeyeceğine ilişkin durumun ABD Başkanı Donald Trump'a bağlı olacağına işaret ederek,"İyi niyetle müzakere eden ülkeler var ancak ülkeler, inatçı davranmaları nedeniyle anlaşmaya varamazsak, 2 Nisan seviyelerine geri dönebileceğimizin farkında olmalılar. Umarım bunun olması gerekmez." ifadelerini kullandı.

TRUMP’IN 2 NİSAN TARİFE KARARI VE ERTELEME AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Trump, "kurtuluş günü" olarak nitelendirdiği 2 Nisan'da ABD'nin ticaret partnerlerine uygulanacak karşılıklı tarife oranlarını açıklamıştı. Temel tarife oranının yüzde 10 olacağını belirten Trump, diğer ülkelerin uyguladığı tarifeler ve tarife dışı engelleri hesaba katarak ülkeye göre değişen orandaki gümrük vergisi oranlarını paylaşmıştı.

Trump, 9 Nisan'da ise Çin hariç diğer ticaret ortakları için ek tarifelerin 90 gün süreyle durdurulduğunu duyurmuştu.

EKONOMİK YAVAŞLAMA VE TALEP ENDİŞESİ

Uzmanlar, Washington yönetiminin tarife kararlarının kısa vadede ekonomik büyümeyi yavaşlatarak enerji talebini baskılayacağını ve bunun da fiyatları baskılayacağını ifade ediyor.

TEKNİK SEVİYELER

Brent petrolde teknik olarak 77,48 doların direnç, 61,11 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.