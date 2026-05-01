Petrol fiyatlarında yükseliş: Ne etkili oldu?
Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.49 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,46 artarak 112,01 dolar oldu.
Dün 114,7 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 110,4 dolardan tamamladı.
Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.49 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,46 artarak 112,01 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 106,17 dolardan alıcı buldu.
ABD basınındaki haberlerde Amerikalı komutanların ABD/İsrail-İran Savaşı'na yönelik yeni askeri seçenekler hakkında Başkan Donald Trump'a brifing verecekleri iddia edildi. Ayrıca, Trump yönetiminin İran'la gerilim devam ederken Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığını yeniden canlandırmak için uluslararası koalisyon kurmaya çalıştığı bildirildi.
Dün Brent petrolün haziran vadeli varil fiyatı Trump'ın İran'a karşı daha fazla askeri seçeneği değerlendirdiğine ilişkin haber akışının ardından 126 doları aşarak yaklaşık son 4 yılın en yüksek seviyelerine ulaşmıştı.
Brent petrolde teknik olarak 122 doların direnç, 99,11 doların destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.