Petrol fiyatlarının uzun süre 80 dolara ulaşamayacağı öngörülüyor

Küresel petrol piyasalarında görülen arz artışlarını yakalamakta güçlük çeken talep sebebiyle nisanın ilk haftasını yüzde 9'dan fazla kayıpla kapatan Brent petrolün varil fiyatının uzun süre 80 doları göremeyeceği düşünülüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan'da ithalata yönelik karşılıklı tarifelerin uygulanmasına ilişkin kararnameyi imzalamasının ardından küresel ticaret savaşlarının derinleşerek petrol talebini kısıtlayacağı beklentileri güçlendi.

Trump'ın "kurtuluş günü" olarak nitelendirdiği bu açıklamanın ardından, Brent petrolün varil fiyatı, artan talep endişeleriyle aynı gün yüzde 1'e yakın değer kaybederek 73,64 dolardan kapanırken, Batı Teksas türü (WTI) ham petrol de yüzde 0,6 düşüşle 70,48 dolara geriledi.

Londra merkezli enerji enformasyon şirketi Energy Intelligence Group'un Petrol Piyasaları Ekonomisti Julien Mathonniere, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, küresel petrol talebi görünümünün uzun süre düşük seyredeceğini belirterek, fiyatların uzun süre 80 dolar seviyesine dönmeyeceğini söyledi.