Petrol fiyatlarının yönünü Suudi Arabistan'ın arz kararı belirleyecek

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun arz kesintilerine ek olarak, Suudi Arabistan'ın gönüllü olarak uyguladığı günlük 1 milyon varillik üretim kesintisinin akıbetinin petrol fiyatlarının gidişatına yön vermesi bekleniyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin enerji ve petrol bakanları piyasa koşullarını değerlendirmek ve üretim politikalarını gözden geçirmek üzere pazar günü Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir araya gelecek.

Piyasalar toplantıda, Suudi Arabistan'ın temmuzdan bu yana gönüllü olarak uyguladığı günlük 1 milyon varillik ek üretim kesintisine 2024'te de devam edip etmeyeceği sorusunun cevabını arayacak.