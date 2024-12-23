Petrol-İş Sendikası: Metal işçilerinin haklı mücadelesinin yanındayız

Petrol-İş Sendikası, grev yasaklarına tepki göstererek metal işçilerin mücadelesine destek verdi.

Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı Süleyman Akyüz tarafından yapılan yazılı açıklamada, "DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu 4 işletmeye bağlı 10 fabrikada devam eden grevler, 14.12.2024 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 13.12.2024 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile milli güvenliği bozucu nitelikte görülerek 60 gün süreyle ertelenmiştir" anımsatmasında bulunuldu.

"Alınterine sahip çıkan ve ekmeği için mücadele eden metal işçilerinin grevleri ile ilgili verilen bu karar, metal işverenleri lehine sürece müdahale edilmesi anlamına gelmektedir" denilen açıklamada, "Bu grev erteleme kararı ile birlikte, emekçilerin hak mücadelesinin engellenmesine dönük yeni bir “hukuksuz” karara daha imza atılmıştır" ifadelerine yer verild.i

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizde ne yazık ki grev ertelemeleri, artık fiilen sözleşme prosedürünün bir parçası haline getirilmiş ve sendikamız tarafından da uygulanmakta olanlar dahil geçmişte birçok grev ertelenmiştir. Grevlerin fiilen yasaklanması ve böylece işçinin en önemli hakkının gasp edilmesi demek olan grev ertelemeleri, emekçilerin temel mücadele silahını elinden almaktadır. Grev hakkı olmadan toplu sözleşme hakkından da bahsedilemeyeceği açıktır.

Grev erteleme kararları, sadece sermayenin çıkarlarını korumakta ve milyonlarca emekçinin alınteri döktüğü işyerlerinde hak mücadelesinin önünde büyük bir engel oluşturmaktadır. Grev erteleme kararları fiilen grev yasaklarına dönüşmektedir. Bu kararlar, işverenlere emeğin haklarını baskılamak için cesaret vermekte, işçileri ise toplu sözleşme süreçlerinde Yüksek Hakem Kurulu'nun kararlarına mahkûm etmektedir.

İşçilerin yasal ve Anayasal haklarından olan grev hakkı, evrensel olarak da emekçilerin en önemli kazanımlarının başında gelmektedir. Bu hakkın kullanılamaz hale getirilmesi, ILO normlarına ve uluslararası hukuka, Anayasa'ya ve yine Birleşik Metal-İş ile Kristal-İş sendikalarının grev ertelemelerine karşı yaptığı başvurular üzerine Anayasa Mahkemesi'nin konuyla ilgili daha önce verdiği kararlara aykırıdır.

İşçi sınıfının iş, ekmek ve onur mücadelesi hiçbir koşulda engellenemez. Grev erteleme kararları verilen işyerlerinde adil bir toplu iş sözleşmesi imzalanması hedefiyle mücadelesini sürdüren metal işçilerinin yanındayız."