Petrol piyasasında belirsiz bekleyiş sürüyor

Petrol, yatırımcıların ABD Başkanı Donald Trump’ın tarafsız gemileri Hürmüz Boğazı’ndan geçirme planının uygulanabilirliğini sorgulamasıyla yatay seyretti.

Öte yandan bölgede bir tankerin vurulduğu bildirildi.

Brent petrol varil başına 108 doların biraz üzerinde sınırlı değişim gösterdi.

PİYASADA TEMKİNLİ FİYATLAMA

Bloomber HT'de yer alan habere göre, günün açılışında yüzde 2,4’e kadar düşüş yaşayan ABD ham petrolü ise 102 dolar civarında işlem gördü.

Trump’a göre, pazartesiden itibaren uygulanması planlanan bu adım, İran’la savaş nedeniyle bölgede mahsur kalan gemilerin geçişine imkân sağlayacaktı.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Fujairah kentinin 78 deniz mili kuzeyinde bir tankerin pazar günü saldırıya uğradığı bildirildi.

İngiltere Deniz Ticaret Örgütü, geminin kimliğinin açıklanmadığını ancak mürettebatın güvende olduğunu duyurdu.

ASKERİ DESTEK AÇIKLAMASI

Trump, sosyal medya paylaşımında “Gemileri ve mürettebatlarını güvenli şekilde boğazdan çıkarmak için elimizden geleni yapacağız” dedi. Ayrıca birçok geminin, bölge güvenli hale gelmeden geri dönmeyeceğini ifade etti.

CENTCOM pazar günü yaptığı açıklamada güdümlü füzeler, uçaklar ve insansız hava araçları dahil olmak üzere askeri destek sağlayacağını belirtti. Ancak The Wall Street Journal, planın şu aşamada donanma eskortunu içermediğini yazdı.

Karobaar Capital LP’nin yatırım direktörü Haris Khurshid, “Trump yorgunluğu giderek artıyor, piyasa bu açıklamaları çok ciddiye almıyor. İlk düşüş yaşandı ama kalıcı olmadı; bu da yatırımcıların bunu oyunun kurallarını değiştiren bir gelişme olarak görmediğini gösteriyor” dedi.

Trump, İran’ın gemilerin geçişini engellemesi durumunda güç kullanma ihtimalini de gündeme getirdi.

Ayrıca Tahran ile “çok olumlu” görüşmeler yürütüldüğünü, bunun “çok olumlu” sonuçlara yol açabileceğini söyledi ancak detay vermedi.

İran ise plana temkinli yaklaştı. Al Mayadeen’e göre, İran parlamentosu Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı Ebrahim Azizi, ABD’nin boğaza müdahalesinin ateşkes ihlali sayılacağını ifade etti.