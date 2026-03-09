Petrol tesislerinin vurulduğu İran'da "asit yağmuru" endişesi: Türkiye'ye gelir mi?

İran’da petrol depoları ve rafinerilerin vurulmasının ardından oluşan yoğun duman bulutları, “asit yağmuru” ve “siyah yağmur” riskini gündeme getirdi. İran Kızılayı, petrol depolarındaki yangınların atmosfere büyük miktarda kirletici kimyasal gaz ve partikül saldığını belirterek halka uyarı yaptı.

İran medyasında yer alan haberlere göre, yangınlardan yükselen dumanın yağışla birleşmesi durumunda zararlı kimyasal maddelerin yağmur damlalarıyla birlikte yeryüzüne inebileceği belirtiliyor.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, kirleticilerin atmosferde yükselerek farklı bölgelere taşınabileceğini ancak mevcut meteorolojik şartlarda Türkiye için risk görünmediğini açıkladı.

Şen, kirleticilerin bölgede genellikle bin ila 3 bin metre seviyelerine kadar yükselebileceğini ve bulutlarla birleşmesi halinde asit yağışlarına yol açabileceğini belirtti.

İRAN KIZILAYI UYARDI

İran Kızılayı’nın uyarılarında, böyle bir yağışın ciltte tahriş, solunum yolu sorunları ve gözlerde yanma gibi sağlık problemlerine yol açabileceği belirtiliyor. Bu nedenle özellikle yağış sırasında mümkün olduğunca kapalı alanlarda kalınması, yağmur suyuna doğrudan temas edilmemesi ve açık su kaynaklarının kullanılmaması tavsiye ediliyor. Kurum, yaptığı açıklamada şu uyarılarda bulundu: