Petrol yok, talan var

Haber Merkezi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Faraşin Yaylası’nda yeni bir petrol kuyusu açmak için çalışma başlattı. Petrol kuyusunun açılmak istenildiği bölgede yaz aylarında yüzlerce ailenin hayvancılık yaparak geçimini sağladığı, yaylada yürütülen sondaj ve kazı çalışmalarının doğal yaşama ve ekosisteme büyük zarar verdiği belirtili.

MA'nın haberine göre, yeni açılan kuyunun çevresinde geniş alanlara yayılan iş makineleri, toprak kaymaları, su yollarının yön değiştirmesi ve bitki örtüsünde yaşanan kayıpların halkı kaygılandırdığı kaydedildi.

Yayladaki çalışmalara ilişkin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu alınıp alınmadığına dair kamuoyuyla her hangi bir bilgi paylaşılmadığı ve bölge halkı bilgilendirmeden sürecin yürütüldüğü belirtildi. Yaşam savunucuları, her başarısız sondaj çalışmasının sadece ekonomik değil, aynı zamanda ekolojik yıkıma neden olduğunu söyledi.