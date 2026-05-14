Petrolde gözler ABD-Çin liderlerinin görüşmesinde

Petrol, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin lideri Şi Cinping arasındaki görüşmenin başlamasıyla yatay seyretti.

Petrol, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin lideri Şi Cinping arasındaki görüşmenin başlamasıyla yatay seyretti.

Görüşmeler, kısa vadede çözüm işareti vermeyen İran savaşı gölgesinde gerçekleşiyor.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre brent petrol, önceki seansta yüzde 2 düşmesinin ardından varil başına 106 dolar civarında işlem görürken, ABD ham petrolü (WTI) 101 dolar seviyesine yakın seyretti.

Trump, Pekin’deki karşılama töreninin ardından yaptığı açılış konuşmasında, “Çin ile ABD arasındaki ilişki her zamankinden daha iyi olacak” dedi.

Öte yandan savaş, küresel petrol stoklarının rekor hızda azalmasına yol açtı. Uluslararası Enerji Ajansı’na (UEA) göre, çatışmalar gelecek ay sona erse bile piyasa ekim ayına kadar “ciddi şekilde arz yetersizliği” yaşamaya devam edecek. Trump-Şi zirvesi öncesinde ABD, İran petrolünün Çin’e satışları nedeniyle bankaları tehdit etti ve yeni yaptırımlar uyguladı. Çin, İran ham petrolünün en büyük alıcısı konumunda bulunuyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI KRİTİK SEVİYEDE

Enerji Bilgi İdaresi’nin (EIA) verilerine göre, çatışmaların şubat sonunda başlamasının ardından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı üzerinden geçen ham petrol ve yakıt akışı ilk çeyrekte günlük yaklaşık 6 milyon varil azaldı. Savaş süresince Basra Körfezi’nden yalnızca sınırlı sayıda tanker çıkış yapabildi.

Nisan ayının başından bu yana zaman zaman gerilimler yaşansa da ateşkes yürürlükte bulunuyor. Ancak ABD ile İran’ın anlaşmazlıklarını çözme ve bir barış önerisi üzerinde uzlaşma konusunda kayda değer ilerleme sağlayamadığı görülüyor. Bu durum, Hürmüz Boğazı’nın fiilen kapalı kalmasına ve küresel müşterilere yönelik kritik enerji arzının sekteye uğramasına neden oluyor.

İran’ın ham petrol sevkiyatları da ABD donanmasının ülke limanlarına uyguladığı abluka nedeniyle darbe aldı. Bloomberg News’in uydu görüntülerine göre, İran’ın ana ihracat merkezi olan Hark Adası terminalindeki petrol yükleme iskeleleri salı günü yeniden boş kaldı. Uyduların tesiste faaliyet tespit ettiği üst üste dördüncü dönemde de bölgede hiçbir tanker görülmedi.

YAPTIRIMLAR ASYA PİYASASINI ZORLUYOR

ABD’nin, denizdeki Rus petrolünün satın alınmasına izin veren yaptırım muafiyeti ise bu hafta sonunda sona erecek. Bu durum, Rus petrolünün en büyük alıcılarından biri olan Hindistan’daki rafinerileri özellikle kırılgan hale getirebilir. Güney Asya ülkesi bu ay şimdiye kadar rekor seviyede petrol ithalatı gerçekleştirdi.