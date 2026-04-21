Petrolde müzakere sinyalleri: Fiyatlar geriledi

Petrol, taraflar arasındaki ateşkes sona ermeden önce İran’ın İslamabad’da ABD ile müzakerelere katılacağına dair işaretlerle geriledi.

Brent petrol, Pazartesi günü yüzde 5,6 yükseldikten sonra varil başına 94,44 dolara kadar yüzde 1,1 düştü.

Bloomberg HT'nin derlediği habere göre İran, Pakistan’ın başkentine bir heyet gönderiyor; ancak heyete kimin liderlik edeceği henüz net değil.

Daha önce Tahran, ABD ile yeni barış görüşmelerine katılma konusunda tereddütlü olduğunu belirtmişti.

MÜZAKERE TRAFİĞİ HIZLANIYOR

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in görüşmelere yeniden başlamak üzere Pazartesi günü ilerleyen saatlerde yola çıkacağı, Donald Trump’ın telefon röportajında söylediğine göre “ya Salı gecesi ya da Çarşamba sabahı” müzakerelerin süreceği ifade edildi.

ABD Başkanı, “Washington saatine göre Çarşamba akşamı” sona erecek ateşkesi uzatmasının “son derece düşük ihtimal” olduğunu söyledi.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NDA GERİLİM SÜRÜYOR

Petrol fiyatları son günlerde, müzakerelerin gidişatına ilişkin hızla değişen algılar ve gemilerin dünya petrolünün yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı’ndan geçip geçemeyeceğine dair belirsizlikler nedeniyle dalgalanıyor.

Hürmüz üzerindeki gerilim, küresel enerji krizini derinleştirme riski taşıyor ve İran ile ABD arasındaki çözülmemiş konulardan sadece biri; diğer başlıklar arasında İran’ın nükleer kapasitesi ve İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırısı da yer alıyor.

Pazartesi günkü işlemlerde Trump’tan barış görüşmelerinin zamanlaması ve uygulanabilirliği konusunda çelişkili açıklamalar geldi. ABD’nin anlaşma sağlanana kadar İran bağlantılı gemiler için boğazı kapalı tutacağını söylemesinin ardından petrol fiyatları yükselişini sürdürdü.

BOĞAZDA AKIŞ NEREDEYSE DURDU

Öte yandan Hürmüz Boğazı’ndaki akış neredeyse tamamen durma noktasında kalmaya devam ediyor. Kriz, hafta sonu ABD Donanması’nın bir İran gemisine el koymasının ardından İran güçlerinin gemilere ateş açması ve boğaz genelinde yeniden kontrol uygulamaya başlamasıyla yeniden alevlendi.

Pazartesi günü Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin Dışişleri açıklamasına göre, derhal ateşkes sağlanması ve su yolunda normal geçişin yeniden tesis edilmesi çağrısında bulundu.